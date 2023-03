Alles neu macht der Mai – auch im ehemaligen «Mundaun»-Pub 

Geplant ist gemäss der Mitteilung zudem der Aufbau einer «Community» über den beruflichen Kontext und die Generationengrenzen hinaus — mit dem Ziel, Stadt und «Städtli» nachhaltig zu beleben und das lokale Engagement zu steigern. Grosses Interesse an der Idee des «Coworking 7130» sei vorhanden, so Godglück: An einem kürzlich durchgeführten Treffen auf der Baustelle seien rund 40 Gäste anwesend gewesen, darunter auch Vertreter der Gemeinde, des Handels- und Gewerbevereins sowie der Organisation Surselva Tourismus. Vereinsmitglieder, Sponsoren und Gönner seien aber nach wie vor gesucht. Eröffnet werden soll der Co-Working-Space am Mittwoch, 3. Mai.