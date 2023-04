Bündner Unternehmer entwickeln Chatbot für Tourismusdestinationen

Die beiden Churer Firmen Code Crush und Markenkern haben einen Chatbot für verschiedene Destinationen entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Samuel Rhyner, Gründer von Code Crush, und Fabio Aresu, Partner bei Markenkern, beschäftigen sich seit mehreren Jahren mit konkreten Anwendungen von künstlicher Intelligenz (KI). Der «Destibot» ist fertig entwickelt und wird bereits in ersten Testanwendungen eingesetzt. Das Ziel des Projekts sei es, KI im Alltag einfach nutzbar für alle zu machen, sagt Rhyner. Das funktioniere durch die Kombination verschiedener Datenbanken, aus denen Chat-GPT die richtige Antwort rausziehe, so Aresu.