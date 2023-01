Gemeinsam statt einsam: Wo man in Graubünden Hilfe erhält und anbieten kann

Seit dem 24. Dezember 2022 und noch bis am 11. Januar könnt ihr Pakete gratis bei der Post abgeben. Ihr könnt aber auch in grösseren Coop-Verkaufsstellen ein bereits zusammengestelltes Paket für 20 Franken kaufen und beim Kundendienst vorbeibringen. Coop kümmert sich um den Transport an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK). Bei «coop.ch» könnt ihr Pakete im Wert von 20, 50 und 100 Franken bestellen.