Der grösste Verbraucher soll zum sparsamen Vorzeigebau werden

Vom Vogelschutz an den Glasscheiben der Gebäude bis zu den grossflächigen Solaranlagen auf und an den Stationen am Berg: Die «Greenstyle»-Philosophie der Laaxer Weisse Arena Gruppe (WAG) umfasst alle aus Umweltsicht relevanten Bereiche einer Destination. Das Ziel: Flims-Laax soll auch in Zukunft ein Ort bleiben, an dem man «mit gutem Gewissen» seine Ferien verbringen kann, so die Eigenwerbung.