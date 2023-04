Bündnerin überzeugt mit ihren Zeichnungskünsten

Gemäss einer Mitteilung gewann Julia Hunziker aus Maienfeld das Finale des besonderen Kunstwettbewerbs. Sie setzte sich gegen über 230 eingereichte Kritzeleien durch und wurde von der Jury zur besten Schweizer «Doodlerin» ernannt. Die 25-jährige Studentin darf Ende Mai für die Schweiz am Weltfinale des globalen Kunstwettbewerbs in der Niederlande antreten. «Es ist einfach ‹wow›, die Schweiz in Amsterdam vertreten zu dürfen», wird Hunziker in der Mitteilung zitiert.