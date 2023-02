Grippe-Peak ist überwunden

Aktuell hört man auch in Graubünden von vielen Personen, die unter grippeähnlichen Erkrankungen leiden. Wie die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki auf Anfrage sagte, werden diese Zahlen für Graubünden nicht separat erhoben. Ein Blick in die aktuelle Auswertung vom Dienstag zeige jedoch, dass der Grippe-Peak überwunden sei, so Jamnicki. Anfang Jahr gab es einen Anstieg, der aber zusammenbrach und zuletzt nur geringfügig angestiegen ist. Jamnicki glaubt auch nicht, dass die Grippe sich in den kommenden Tagen und Wochen wieder weiter ausbreiten werde.