Ein klares Vorgehen, wenn in Graubünden die Erde bebt

Welche schlimmen Auswirkungen ein Erdbeben haben kann, zeigen die jüngsten Ereignisse in der Türkei und Syrien in aller Deutlichkeit. Statistisch gesehen bebt die Erde auch im Kanton Graubünden alle 500 Jahre. Das letzte Erdbeben dieser Stärke ist bereits 700 Jahre her. «Es kann nicht vorhergesagt werden, wann ein solches Beben wieder eintritt», erklärt Pascal Porchet, Leiter des Amts für Militär und Zivilschutz Graubünden. Im Prinzip könne es jeden Tag so weit sein, oder eben erst in vielen Jahren.