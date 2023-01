So feiert Graubünden die fünfte Jahreszeit

Der grösste Fasnachtsumzug Graubündens geht in diesem Jahr am Samstag, 18. Februar, über die Bühne. Jedes Jahr nehmen zwischen 55 und 60 Kliggen und Guggen teil. Am Sonntag, 19. Februar, stehen dann die Kleinsten beim traditionellen Kinderumzug im Mittelpunkt. Die Route führt vom Bahnhof zur Stadthalle, dort findet anschliessend die Kinderfasnacht statt. Abgerundet wird das Programm mit dem Schnitzelbankabend am Montag, 20. Februar, der in verschiedenen Churer Lokalen durchgeführt wird. Die Fasnacht in der Bündner Hauptstadt gehört zu den grössten im Kanton. Sie zieht jedes Jahr mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher an.