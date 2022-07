Empörung hautnah

Wer die Sauna der Sportanlage Obere Au in Chur nutzt, muss sich in bestimmten Bereichen mit einem Tuch oder Bademantel bedecken – wohlgemerkt nicht in der Sauna selbst. Manche Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich dadurch bevormundet und in ihren Rechten verletzt. Im ersten Moment möchte man ihnen angesichts dieser minimalen Einschränkung raten, einen kühlen Kopf zu bewahren, anstatt mit Vorwürfen um sich zu schmeissen. Immerhin kommt die aktuelle Aussentemperatur je nach Standort schon fast an diejenige einer Biosauna heran.