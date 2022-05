Ein bewegendes Festival

Während der Festivalwoche kann auf einem vom Verein hergerichteten Campingplatz übernachtet werden. Die Besucherinnen und Besucher werden am ersten Tag und über die Auffahrtsfeiertage mit einem Abendessen von der örtlichen Fasnachtsgesellschaft verköstigt. An diesen Tagen erwarte der Verein am meisten Leute. Ansonsten stehe ein Grill zur Verfügung und für Getränke sorge Misoxperience, so Gretener. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Es gibt Livekonzerte, eine Filmnacht und am letzten Abend eine Party. «Wir erwarten 100 aktiv am Festival Teilnehmende», sagt Gretener. Am ersten Wochenende findet ein Familientag mit verschiedenen Aktivitäten statt. Darunter beispielsweise ein Hindernisparcours und Familienyoga. Es gebe aber auch Leute, die nur campen und ansonsten ihren eigenen Aktivitäten nachgehen. Der Verein biete verschiedene Möglichkeiten und jeder könne nach Belieben sein Programm zusammenstellen.