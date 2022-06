Durch die Churer Altstadt wehten die Regenbogenflaggen

Vereinzelte Fahnen und wenige Menschen mit Glitzer im Gesicht auf dem Bahnhofplatz. Das sind am Samstagmittag die einzigen Vorzeichen der regenbogenfarbigen Parade, die für diesen Nachmittag in der Stadt Chur angekündigt ist. Doch dann füllt sich die untere Bahnhofstrasse plötzlich mit so vielen bunt gekleideten Menschen, dass der graue Plattenbelag teilweise kaum mehr sichtbar ist. Rund 1200 Augenpaare sind es schliesslich, die um 13.30 Uhr auf Pascal Pajic, die initiierende Kraft des Anlasses, gerichtet sind.