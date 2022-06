Die Wurzeln reichen bis zehn Meter in die Tiefe

von Werner Beerli-Kaufmann

Das satte Grün der Blätter an den Traubenstöcken fällt auch dem Laienauge auf. Obwohl Meteorologe Felix Blumer in seinem Mai-Wetterrückblick in den «Glarner Nachrichten» das vergangene Frühjahr als ein Frühling der Superlative erwähnt, hatte dieses dem Pächter des Bürglirain auch immer wieder Sorgenfalten bereitet.

«Sind 30 Grad und möglicher Hagel angesagt, schlafe ich unruhig und beobachte die Entwicklung sehr genau. Zu heisses Wetter hat eben auch seine Kehrseiten», sagt Roland Gisler.