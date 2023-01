Wer soll die Auszeichnung «Bündner Persönlichkeit 2022» erhalten?

Dominiert hat zu Beginn des Jahres 2022 noch das Coronavirus. Zunehmend wich die Pandemie anderen Themen, schlagartig dann aber einem einzigen – leider keinem positiven. Im Frühjahr 2022 startete Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine. Während die Coronamassnahmen Stück für Stück gelockert wurden, schwappte eine Welle der Solidarität durchs Land und ergriff auch Bündnerinnen und Bündner. Eine von ihnen ist Maria Wolf. Sie organisierte eine immense Spendenaktion für die Ukraine. In Chur sammelte sie benötigte Güter wie Hygieneprodukte, Babyartikel und Grundnahrungsmittel, welche dann mittels einem von ihr organisierten Transport den Weg in die Ukraine fanden. Maria Wolf hat damit unzähligen Menschen in der Ukraine geholfen. Und sie hat auch Bündnerinnen und Bündnern geholfen – indem sie eine niederschwellige Möglichkeit zur aktiven Solidarität geschaffen hat. Aus diesem Grund ist sie nominiert als «Bündner Persönlichkeit des Jahres 2022».