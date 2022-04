Die Flazbachbrücke macht den Auftakt

Rund 180 Tonnen wiegt die neue Flazbachbrücke, die am Freitag mit einer spektakulären Aktion an ihren Platz bei Punt Muragl gehoben wurde. Eingebaut wurde die Brücke mit dem grössten Raupenkran der Schweiz: einer Liebherr LR11000 der Firma Emil Egger AG in St. Gallen mit einer Hebekapazität von bis zu 1000 Tonnen.