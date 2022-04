Der Startschuss für ein Generationenprojekt

Ab Ende des Monats wird es laut für die Anwohnerinnen und Anwohner des Sportplatzes Ringstrasse, denn dann beginnt die Umsetzung des Generationenprojekts Schul- und Sportanlage Ringstrasse. Wie die Stadt Chur mitteilt, beginnen am 25. April die Baustelleninstallations- und Rückbauarbeiten. Ende Juni laufen dann die Arbeiten an der Baugrube an. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024. Bis im Sommer 2025 soll die neue Schul- und Sportanlage bezugsbereit sein.