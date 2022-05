«Das ist ungerecht»

Anna Luchsinger hat viele Kinder. Zehn sind es genauer, ausnahmslos bereits erwachsene Söhne, und die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan. Und auch wenn es nicht ihre leiblichen Kinder sind: «Sie nennen mich nun einmal ‘Mami’», sagt die heute 62-jährige Glarnerin.

Sie wiederum nennt die Männer «meine Jungs». Diese waren vor gut sechs Jahren aus dem Land am Hindukusch geflohen und als Asylsuchende in den Glarner Alpen an der Linth gestrandet. Genauer: in Glarus Süd, wo Anna Luchsingers Mann, der Mitte-Landrat Fridolin Luchsinger, auch –noch –Gemeinderat ist.