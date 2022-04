Darum kommt Fisch auf den Teller

Die meisten von uns denken beim Karfreitag schon direkt mal an den Ferientag und das leckere Fischgericht. Der Sinn dahinter ist in den vergangenen Jahren vielerorts ein wenig verloren gegangen. Doch genau wie das Osterfest an sich ist die Tradition des Fischessens ebenfalls ein christlicher Brauch. Dabei ist der Fisch das älteste Symbol der Christen und gilt als Symbol des Opfertodes von Jesus, der am Karfreitag gestorben ist. So wird auch beim heutigen Verzehr von Fisch am Karfreitag bewusst Jesus und seiner Kreuzigung gedacht. Deshalb ist der Karfreitag ein anerkannter christlicher Feiertag.