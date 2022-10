Bündner Hotel zeigt Mitleid mit Federer

von Fabio Wyss

Wer von Rapperswil‑Jona Richtung Rüti fährt, hat das Plakat wohl schon gesehen. Der Standort ist beliebt für Werbung; denn der Verkehr kommt hier bloss zähflüssig voran. Ähnlich nervenaufreibend muss sich der Hausbau von Roger Federer in Kempraten anfühlen. Dieser dauert wegen Einsprachen im Uferbereich seit bald drei Jahren an. Eigentlich hätten die Federers Ende 2021 in den Neubau einziehen sollen.