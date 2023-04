Evakuierung von Brienz wird immer wahrscheinlicher

Die Veröffentlichung des mittlerweile 41. Informationsbulletins zum Brienzer Rutsch hat am Montag für Verunsicherung in Brienz/Brinzauls gesorgt. Nur zwei Wochen nach Bulletin Nummer 40 und wenige Tage nach der jüngsten Gemeindeversammlung von Albula/Alvra – ebenfalls mit Infos zum Rutsch – bereits wieder ein Rapport mit News, in dem ausserdem zu einer zusätzlichen Bevölkerungsorientierung am 13. April eingeladen wird? «Das kam überraschend», meinen Einwohner wie Kurt Spring oder René Bötschi am Tag danach.