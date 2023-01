Einfache Wanderung: Bergpanorama im verschneiten Latsch geniessen

Für uns geht es vom Parkplatz God am Ende der Ortschaft hinein in den Wald. Ihr könnt entweder eigenständig mit dem Auto nach Latsch reisen und beim besagten Parkplatz parken oder ihr nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Wer die eigentliche Wanderung verlängern will, kann natürlich von Bergün aus auch zu Fuss Richtung Latsch aufbrechen.