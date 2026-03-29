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Ach du liebe Zeit! Das grosse Quiz zur Zeitumstellung

In der vergangenen Nacht wurden die Uhren um eine Stunde nach vorn gedreht. Was wisst ihr eigentlich über die Zeitumstellung? Wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, testet euer Wissen in unserem Sonntagsquiz.

Nicole
Nett
29.03.26 - 04:30 Uhr
Graubünden
Tick Tack: In diesem Sonntagsquiz geht es um die Zeitumstellung.
Tick Tack: In diesem Sonntagsquiz geht es um die Zeitumstellung.
Bild: Envato

Dieses Quiz ist in abgeänderter Form bereits am 30. Oktober 2022 erschienen.

Nicole Nett ist Redaktorin und Chefin vom Dienst für das Newsportal «suedostschweiz.ch». Die gelernte Kauffrau hat Multimedia Production studiert und lebt in der Bündner Herrschaft. Sie arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos

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Es gibt keine Winterzeit.

Die Umstellung wurde nur wegen der Wirtschaft in Europa eingeführt.

Zum Beispiel nützte es der SBB.

Mit der Sommerzeit in Europa, reiste man in der Schweiz um 9.00 Uhr ab und kam nach 30 Minuten, um 8.30 Uhr im Ausland an.
Wenn man die Reise vom Ausland her um 9.00 Uhr antrat, war man nach 30 Minuten Fahrzeit, um 10.30 Uhr, also 90 Minuten später ,am Ausgangsort in der Schweiz.

Mit der Einführung der Sommerzeit in der Schweiz, harmonisierte sich der Fahrplan.

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