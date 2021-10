Bündner Landwirtschaft rüstet sich gegen Maisschädling

Als der Schädling in Graubünden letztes Jahr entdeckt wurde, war vor allem Nordbünden betroffen. Auch in diesem Jahr ging er in erster Linie im Churer Rheintal und in der unteren Surselva bis Ilanz in die Falle. Er taucht auch im Safiental, rund um den Heinzenberg und auf der Lenzerheide auf. Betroffen ist nun mit der Mesolcina und Teilen des Puschlavs erstmals auch Südbünden. Wie gelingt es dem Käfer, sich trotz aller Massnahmen so schnell auszubreiten? «Durch den verstärkten globalen Warenverkehr und den Transit», sagt Andreas Vetsch vom Plantahof.