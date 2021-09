Ohne Impfung weniger Arbeit auf der Piste

Die zweite Wintersaison unter den Auswirkungen der Covid-Pandemie steht bevor. In Österreich wurde im Hinblick darauf bereits in mehrfacher Weise vorgespurt und für Planungssicherheit gesorgt. So gilt auf den dortigen Skipisten im kommenden Winter die 3G-Regel: Seilbahnbetreiber dürfen nur Covid-19-Geimpfte, Getestete oder Genesene befördern. Ob eine solche Regelung auch in der Schweiz eingeführt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Für Skischulen wurden in Österreich bereits im August Regelungen bekannt gegeben.