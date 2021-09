«Das ist kein Ruhmesblatt für die Freibäder»

Um eine hohe Wasserqualität zu erreichen, werden verschiedene Mittel und Methoden eingesetzt, wie Beckmann erklärt. Was vielen Badegästen des Geruches wegen wohl am besten bekannt ist, ist Chlor. Desinfektionsmittel wie Chlor verwende man, um Keime abzutöten, so Beckmann. Weiter werde das Wasser in den Becken gefiltert und bei Bedarf mit Frischwasser ergänzt.