Zuerst testen, dann lernen

An der Fachhochschule Graubünden (FHGR) tritt die Zertifikatspflicht erst ab 18. Oktober in Kraft. «Für uns ist die Einführung der Zertifikatspflicht wichtig, denn so kann der Präsenzunterricht wieder stattfinden», sagte Jürg Kessler, Rektor der FHGR. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitet die Hochschule mit reduzierten Kapazitäten, der sogenannten Hybrid-Alternative: Eine Klassenhälfte hat für eine Woche lang Unterricht vor Ort, die andere löst Aufträge von zu Hause aus. In der Folgewoche wird gewechselt. Zusätzlich gelte an der FHGR nach wie vor eine Maskenpflicht. «Die vier Wochen bis zur definitiven Zertifikatseinführung können wir für die Planung und Umsetzung nutzen», meinte der Rektor weiter. Ausserdem hätten die Studierenden mehr Zeit, um sich impfen zu lassen. Die FHGR wird in ihren Räumlichkeiten Walk-in-Impfungen in Zusammenarbeit mit dem Kanton anbieten. «Momentan klären wir ab, ob wir den Studierenden kostenlose Testungen bereitstellen können», so Kessler. Für die Mitarbeitenden gelte immer noch die Homeoffice-Empfehlung. Dozierende Personen unterrichten jedoch vor Ort.