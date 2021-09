Tourismusprojekt wird erneut zum Gerichtsfall

Nicht wenige der heutigen Davoser Hotels waren einst Sanatorien, in denen an Tuberkulose erkrankte Menschen aus vielen Ländern Heilung suchten. Dazu gehört auch das im Zentrum von Davos Dorf stehende Hotel «Derby». Es wurde nach dem Ersten Weltkrieg in einen Beherbergungsbetrieb umfunktioniert und dient nach wie vor als solcher. Die Zeit dieser über 100-jährigen Baute ist jedoch abgelaufen. Auf dem weitläufigen Hotelareal mit einer Fläche von 12'400 Quadratmetern plant die Besitzerin, die in Chur ansässige Davos Resorts SA, das Tourismusresort «Residenz Park Hotel».