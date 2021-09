Pro Natura Graubünden sucht die kreativsten Wiesenstreifen

Heuschrecken, Wildbienen und Falter finden darin Schutz, Nahrung und Unterschlupf: Die sogenannten Rückzugsstreifen auf gemähten Wiesen tun Insekten gut. Nun will Pro Natura Graubünden das Potenzial dieser Mahdreste fördern. Die Naturschutzorganisation hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, an dem über 20 Landwirtinnen und Landwirte aus Graubünden mitmachen. Diese waren beim Mähen kreativ und haben einzelne Flächen in den verschiedensten Formen stehengelassen. Im Voting entscheidet das Publikum bis Ende September über die schönsten Rückzugstreifen.