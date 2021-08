Die Sorgen des Versorgers

Tierhalter zu sein, bedeutet auch, sich des Öfteren Sorgen zu machen. Ich jedenfalls frage mich regelmässig, ob es meinen beiden Katern Aramis und Porthos wirklich gut geht und ob sie alles haben und erleben, was es für ein schönes Katzenleben so braucht. Ein schlechtes Gewissen, wenn ich aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen mal nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen kann, wie ich gerne möchte oder sollte, gehört da dazu.