In Bündner Schulen wird bis im Frühling getestet

Weiterhin werden die Schultestungen in Graubünden mit PCR-Speicheltests durchgeführt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Für das Schuljahr 2021/22 würden flächendeckend Testkits mit separater Salzwasserlösung eines französischen Herstellers eingesetzt, welche den Anforderungen der Heilmittelbehörde Swissmedic entsprechen und für die repetitiven Tests in Schulen zugelassen sind, so der Kanton weiter. (so)