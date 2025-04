«Eiertütsch»-Wettbewerb: So wirst du zum wahren Osterchampion

An Eiern kommt an Ostern niemand vorbei. Damit verbunden ist auch das alljährliche «Eiertütschen». Zum «Tütschen» braucht es nur zwei Personen – und zwei Eier. Diese sollten übrigens gut gewählt werden. Denn es kommt nicht nur auf die Grösse an. Aber ist es cleverer, ein kleines Ei zu wählen. Ganz nach dem Motto: je kleiner, desto kompakter.