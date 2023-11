Hotelier-Präsident Züllig: «Österreich hat uns bei den Preisen mittlerweile eingeholt»

Er war in den vergangenen Jahren das Gesicht der Schweizer Hotellerie: Andreas Züllig. Seit 2015 präsidiert der heute 65-Jährige den Branchenverband Hotelleriesuisse und weibelt unter anderem in Bundesbern für die Interessen der Branche. Nun neigt sich Zülligs Amtszeit dem Ende entgegen. In knapp zwei Wochen wählen die Delegierten einen Nachfolger respektive ein Nachfolge-Duo (siehe Kasten ganz unten).