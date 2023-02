Immobilien in Gefahrenzonen

von Andreas Scholz, Geschäftsführer der Von Poll Real Estate Chur

Graubünden gehört glücklicherweise nicht zu den Regionen, wo mit obengenannten Erdbeben zu rechnen ist. Zudem sind die hiesigen Bauten so beschaffen, dass sie je nach Alter und Grösse, Erschütterungen bis zu einem gewissen Grad schadlos standhalten. Doch in der alpinen Landschaft gibt es andere Naturgefahren, die punktuell sehr grosse Schäden anrichten können. Zu nennen wären Lawinen, Murgänge, Felsabbrüche und Hangrutschungen.

Nicht zuletzt das erschütternde Ereignis von Bondo im Jahr 2017, als bei einem gewaltigen Bergsturz mit anschliessendem Murgang acht Personen ums Leben kamen und Teile des Dorfes zerstört wurden, rückt extreme Naturereignisse in den Fokus unseres Alltags. Gleichzeitig weisen solche Ereignisse auf die Aktualität und Wichtigkeit eines vorausschauenden Risikomanagements hin.

Leitfaden des Kantons

In Graubünden bilden die Gefahrenzonen eine wichtige Grundlage bei der Ausscheidung von Bauzonen und bei den baulichen Auflagen zum Schutz der Gebäude der darin lebenden Menschen und Tiere. Die Pläne werden von der Gefahrenkommissionen vom Amt für Wald und Naturgefahren ausgeschieden und von den Gemeinden in der kommunalen Nutzungsplanung festgesetzt. Mit der Genehmigung durch die Regierung werden sie schliesslich als Gefahrenzonen eigentümerverbindlich.

Das Amt für Wald und Naturgefahren und das Amt für Raumentwicklung haben mit Unterstützung der Gebäudeversicherung einen Leitfaden «Gefahrenzonen in Graubünden» erarbeitet. Der Leitfaden richtet sich an Gemeinden, Bauherrschaften, Raumplanungs- und Ingenieurbüros, andere Projektverantwortliche sowie weitere Institutionen und Interessierte, welche sich mit den Fragen des Risikomanagements im Kanton Graubünden auseinandersetzen. Der Leitfaden ist gratis und steht unter www.gr.ch zum Download bereit.

Risiko Klimaerwärmung

In Graubünden stehen von insgesamt rund 170’000 Gebäuden knapp zehn Prozent innerhalb von Gefahrenzonen. Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen für Bauvorhaben in Gefahrenzonen werden nur erteilt, wenn eine Genehmigung der Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden vorliegt. Allerdings haben diverse Ereignisse in den letzten Jahren gezeigt, dass mit der Klimaveränderung die Unsicherheiten betreffend Naturgefahren grösser geworden sind. Die derzeit sehr starke Nachfrage nach Ferienhäusern führt Kaufinteressenten vermehrt an Objekte, die in ausgewiesenen Gefahrenzonen liegen. Wie gross die Gefahr tatsächlich ist, sollte im Einzelfall genau geprüft werden. Liegt ein Haus in der Gefahrenzone eins, kommt dies einem Bauverbot gleich. Während in der Gefahrenzone zwei mit gewissen Einschränkungen auch Neubauten möglich sind.

