Zwölf Fragen zur Steuererklärung

Das «Steuertelefon» war ein voller Erfolg. Auch am zweiten Aktionstag liefen die Drähte heiss. Am Dienstagabend zwischen 17 und 19 Uhr beantworteten Sabrina Bundi, Treuhänderin, und Kevin Russi, Steuerexperte und Rechtsanwalt, die Fragen der Leserinnen und Leser am Telefon. Im Folgenden eine Auflistung von allgemeinen Fragen rund um die Steuererklärung und die Antworten der Experten.