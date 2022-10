Zwei Wintersportorte treten beim Strom auf die Bremse

Weiter soll die Beleuchtung im öffentlichen Raum in Davos und Klosters auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Strassenbeleuchtung werde deshalb auf das gesetzlich und technisch machbare Minimum reduziert. Auch das Anleuchten öffentlicher Gebäude soll insbesondere in den Abendstunden stark dezimiert werden. Die Winterbeleuchtung werde in Davos nur auf verkürzten Abschnitten in Dorf und Platz sowie in Klosters nur an der Bahnhofstrasse installiert und lediglich vom 10. Dezember bis in die Neujahrswoche betrieben. Handels- und Gewerbebetrieben wird von der Gemeinde empfohlen, Schaufensterbeleuchtungen spätestens um 21.30 Uhr auszuschalten. (red)