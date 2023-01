Alles zerrinnt unter den Händen

Vorgestern ein paar Flocken, einige wenige auch gestern, ein paar mehr heute oder morgen oder übermorgen: All das ändert nicht viel an der Situation, dass derzeit auch in mittleren Lagen Graubündens zu wenig Schnee liegt. Zu wenig Schnee für das Bündner Gemüt, vor allem aber zu wenig Schnee für den Wintertourismus, für den kantonalen Wirtschaftsmotor schlechthin. Vom Wintertourismus lebt Graubünden – und vom nationalen Finanzausgleich. Wir haben grad zwei Klumpenrisiken.