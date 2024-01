Tiefe Gräben, tiefe Erwartungen

Auf die Coronapandemie folgte im Februar 2022 der russische Angriff auf die Ukraine, dann der weltweite Teuerungsschub und schliesslich im vergangenen Herbst der Krieg im Gazastreifen. Politikerinnen, Entscheidungsträger und Wirtschaftskapitäne – ja, wir alle – scheinen gefangen in einer Spirale von Krisen, Gewalt und Konflikten. Wir kommen gar nicht dazu, all diese schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten. Geschweige denn, (politische) Lösungen zu finden in einer tief gespaltenen Welt zwischen Ost und West sowie armen Staaten im Süden und reichen im Norden.