Zürcher Gericht spricht Pierin Vincenz schuldigig

Was Ende Januar im Zürcher Volkshaus begann, ist am Mittwoch am gleichen Ort mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Das Zürcher Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Richter Sebastian Aeppli bestraft im Raiffeisen-Prozess die beiden Hauptbeschuldigten Pierin Vincenz und Beat Stocker mit unbedingten Gefängnisstrafen und bedingten Geldstrafen.