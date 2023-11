DHP Technology: Bündner Solarfaltdach gewinnt deutschen Solarpreis

Mit seinen faltbaren, grossflächigen Solaranlagen hat das Zizerser Jungunternehmen DHP Technology in der Vergangenheit wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Im August war beispielsweise bekannt geworden, dass die Solarfaltdächer aus Graubünden in Zukunft auf 45 Westschweizer Autobahnrastplätzen Strom produzieren sollen. Zum Einsatz kommen die Solarfaltdächer von DHP Technology derzeit aber hauptsächlich über Klärbecken von Kläranlagen. Hier hatte die Geschichte von DHP in den Jahren 2017/18 auch so richtig begonnen, als nämlich über der Kläranlage Chur ein entsprechendes Pilotprojekt in Betrieb genommen worden war. Inzwischen liefern mehr als ein Dutzend Solarfaltdachanlagen in der Schweiz mit DHP-Know-how erneuerbaren Strom.