Zinswende, Zeitenwende

Willkommen in einer neuen Welt. Die am Donnerstag beschlossene grosse Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt der Nationalbank kommt für die Schweizer Wirtschaft einer Zeitenwende gleich. Weitere Zinsschritte dürften in den kommenden Monaten folgen angesichts einer Jahresteuerung, welche derzeit deutlich über der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) selber definierten «Schmerzgrenze» von zwei Prozent liegt.