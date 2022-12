Was der höhere SNB-Leitzins für Bündner Sparer und Hausbesitzer bedeutet

Zum dritten Mal im laufenden Jahr hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag ihren Leitzins erhöht: und zwar um einen halben Prozentpunkt. Was fast schon ein wenig historisch ist. Waren es innert weniger Monate doch die ersten Leitzinserhöhungen seit 15 Jahren in der Schweiz. Womit der Leitzins seit Mitte Juni – dem Anfang des aktuellen Zinserhöhungszyklus – von damals –0,75 Prozent auf nun 1,0 Prozent gestiegen ist.