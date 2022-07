Zeiten, die Angst machen

Die Zeiten waren schon angenehmer als in den vergangenen gut zwei Jahren. Erst suchte uns eine Pandemie heim, jetzt herrscht ein blutiger Krieg direkt vor unserer Haustüre. Als mehr oder minder direkte Folgen der beiden Ereignisse hat sich unser Leben gewandelt. Erst wurde unsere persönliche Freiheit eingeschränkt, jetzt wird alles knapp und teuer, vor allem die Energie. Und wer vor all dem einige Tage entfliehen will, steckt am Ende irgendwo auf einem Flughafen fest.