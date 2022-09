Wunschkandidat Cavigelli soll folgen

Nach dem Rücktritt von Christian Meuli aus der Verwaltungskommission der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra) per Ende August dieses Jahres wird eine Ersatzwahl nötig. Die Flughafenkonferenz plant eine Neubesetzung mit Mario Cavigelli, der noch bis Ende Jahr Bündner Regierungsrat ist. Gemäss einer Medienmitteilung hat Cavigelli gegenüber der Flughafenkonferenz sein «festes Interesse in Aussicht gestellt», auf Vorschlag der Oberengadiner Gemeinden in der Verwaltungskommission der Infra Einsitz zu nehmen.

«Nach eingehend geführten Gesprächen hat Mario Cavigelli gern zugesagt», freut sich Michael Pfäffli, Präsident der Flughafenkonferenz und Vorstandsmitglied der Gemeinde St. Moritz. Er ist überzeugt: «Mario Cavigelli wird das wichtige Infrastrukturprojekt voranbringen, die ganze Region hat grosses Vertrauen in ihn.» Pfäffli spricht damit das Entwicklungsprojekt des Regionalflughafen Samedan an, bei dem eine Erweiterung und eine Modernisierung vorgesehen ist. Wegen der hohen Kosten und der Dimensionen ist es umstritten. Die persönliche Kritik an Meuli im Zusammenhang mit dem Projekt hatten dann auch zur Demission von Meuli geführt.

Ein Wunschkandidat

Die Wahl von Cavigelli soll an der Flughafenkonferenz im April 2023 erfolgen, der Amtsantritt voraussichtlich per 1. Juni 2023. Die Flughafenkonferenz, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der elf Oberengadiner Gemeinden, ist als politische Behörde zuständig für die Wahl der Verwaltungskommission der Infra RFS. Die Verwaltungskommission konstituiert sich in der Folge selbst. «Mario Cavigelli wäre natürlich unser Wunschkandidat fürs Präsidium der Verwaltungskommission», verrät Gian Peter Niggli, Vizepräsident der Verwaltungskommission und interimistisch verantwortlich für die Führung der Infra. Laut Medienmitteilung könnte mit Cavigelli «eine weitum akzeptierte Persönlichkeit» den Vorsitz der Verwaltungskommission übernehmen.(fh