Was passiert, wenn Glarner KV-Lernende für fünf Jahre eine Möbelfabrik führen

von Jürg Huber*

Was es heisst, die Geschicke eines grösseren Unternehmens über fünf Jahre zu leiten, erfuhren Schülerinnen und Schüler der KBS Glarus an der von der Glarner Wirtschaftskammer organisierten Wirtschaftswoche, die kürzlich stattfand. Bereits am ersten Tag schlüpften sie in die Rolle von CEO, COO und so weiter in der Geschäftsleitung eines fiktiven Unternehmens, welches sie anschliessend in einer Simulation fünf Jahre führen würden.