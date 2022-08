Nein, eines wird der neue Campus der Fachhochschule Graubünden (FHGR) von Giuliani Hoger Architekten nicht: billig. Satte 178 Millionen Franken soll der Neubau in Chur kosten. Das ist viel Geld, zumal in unsicheren Zeiten mit schon davor wenig erfreulichen finanziellen Aussichten für die öffentliche Hand. Zum aktuellen Zeitpunkt so viel Geld ausgeben zu wollen, ist mutig.