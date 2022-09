Wie Zündhölzer im Meer

Frankreich wäre eigentlich die perfekte Offshore-Nation: Das Land zählt 5500 Kilo-meter Küste am Mittelmeer, Atlantik und dem Ärmelkanal – mehr als doppelt so viel wie Deutschland. Doch während deutsche Betreiber schon gut 40 Meeresanlagen mit einer Gesamtleistung von über 10 000 Megawatt betreiben, hat Frankreich in Saint-Nazaire gerade erst seinen ersten Offshore-Park in Betrieb genommen.