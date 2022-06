Wie aus vielen kleinen Blättern eine grosse Zeitung wurde

Das hatte es bis dahin noch nie gegeben: Aus einem knappen Dutzend Zeitungen aus neun verschiedenen Verlagen wurde eine gemeinsame Zeitung. Am 2. Juni 1997 erschien die «Südostschweiz» zum ersten Mal – in einem Raum von Graubünden über den Kanton Glarus bis an den oberen Zürich- und sogar an die Gestade des Vierwaldstättersees. Im Impressum der ersten Ausgabe ist eine Auflage von nicht weniger als 110’000 Exemplaren ausgewiesen.