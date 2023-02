Das Prättigau wird touristisch nicht abgehängt 

Die neue regionale Tourismusorganisation Prättigau Marketing nimmt per 1. April den Betrieb auf. Dabei handelt es sich um eine als Abteilung bei der Region Prättigau/Davos geführte Nachfolgelösung für die 2007 gegründete Prättigau Tourismus GmbH. Diese war zuletzt noch im Auftrag von sieben Gemeinden für das Tourismusmarketing zuständig. Ihre Geschäftstätigkeit wird per Ende April 2023 eingestellt, weil über die weitere Finanzierung keine Einigkeit erzielt werden konnte und es gemeindeseitig an Unterstützung fehlte.