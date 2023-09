Hamilton sucht CEO

Andreas Wieland, langjähriger CEO von Hamilton Bonaduz, hatte den Chefposten erst vor einem Jahr definitiv an seinen Nach­folger Martin Frey übergeben. Wieland, der heute als Verwaltungsratspräsident von Hamilton Bonaduz und Hamilton Medical amtet, bestätigte auf Anfrage, dass man über ein spezialisiertes Büro auf der Suche nach einem neuen CEO für Hamilton Bonaduz sei. Es hätten sich intern und extern bereits «sehr viele Kandidaten» beworben. «Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr eine gute Nachfolge finden können.» In der Zwischenzeit leitet Wieland Hamilton Bonaduz selber.

Martin Frey wird dem Unternehmen, für welches er seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen tätig ist, gemäss Wieland erhalten bleiben. Frey sei zum Schluss gekommen, dass der CEO-Job nicht seinen Neigungen entspreche. Er sei ein «brillanter Ingenieur», möchte wieder zurück in die Forschung und Entwicklung sowie mehr Zeit für seine Familie haben.

Die Hamilton Bonaduz AG ent­wickelt unter anderem automatisierte Pipettierroboter für das Handling unterschiedlichster Flüssigkeiten. Ihre Hauptstandorte befinden sich in Bonaduz sowie in Domat/Ems. (sid)