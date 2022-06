Wenn die Nachhaltigkeit per Lkw angekarrt wird

Am jüngsten Churer Streetfood-Festival gab es Ende Mai allerlei unbekannte Gaumenfreuden zu entdecken. Neu war auch das Mehrwegkonzept. Nebst Bechern wurde auch beim Geschirr – von Servietten mal abgesehen – auf Wegwerflösungen verzichtet. Das Prinzip: Für jedes Behältnis gabs einen Jeton dazu; bei Rückgabe wurde auch das Depot rückerstattet. Bei den Tellern allerdings nicht das ganze: Für jedes Essgeschirr wurden drei Franken erhoben, bei Rückgabe aber nur zwei erstattet. So war es auch an allen Ständen signalisiert, wo Teller zum Einsatz kamen.