Migros Ostschweiz büsst an Umsatz ein

In den Jahren 2020 und 2021 hatten die Supermärkte der Migros Ostschweiz noch stark vom Kaufverhalten während der Coronapandemie profitiert. Stichworte dazu: weniger Einkaufstourismus ins benachbarte Ausland und Restriktionen in der Gastronomie. Dieser Effekt ist nun im vergangenen Jahr weggefallen. In der Folge gingen die Verkaufszahlen in den Super- und Fachmärkten im Jahr 2022 zurück, während die Migros-Gastronomie eine markante Umsatzsteigerung verzeichnen konnte.